GABORIAULT, Pierrette



Dans un souffle de vie, l'âme de Ruebby s'est envolée.Elle laisse dans le deuil ses enfants Stéphane, Christian (Chantal) et Geneviève (Gaétan) ainsi que ses deux petits-fils Samuel et Félix; sa famille biologique Denise (Marcel), Robert (Ginette), André (Lise) et Claire (Gaétan).Elle laisse aussi dans le deuil sa grande famille spirituelle à laquelle elle tenait tant.Une pensée toute spéciale à sa chère amie Lise Gaudet.Nous tenons à remercier le personnel du CHUS, celui de la Source Bleue ainsi que son amie Lucie Riffon.Selon ses volontés, il n'y aura pas de service funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Maison Source Bleue, 1130 rue de Montbrun, Boucherville, QC J4B 8W6.