BÉLISLE, Jacques



À St-Eustache, le 11 avril 2017, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Jacques Bélisle, époux de feu Mme Georgette Girard.Il laisse dans le deuil ses enfants Manon (Vincent Lecorne) et Stéphane, ses petits-enfants Nadège, Carolanne, Thomas, Laura, Mathieu, sa soeur Monique, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux, nièces ainsi que de nombreux parents et amis.Il sera exposé le lundi 17 avril de 9h à 12h au:146, RUE ST-LOUISST-EUSTACHEL'inhumation aura lieu ce même jour à 14h30 au cimetière de Deux-Montagnes.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation des maladies du coeur du Québec seraient appréciés.