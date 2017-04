Bruel émouvant

Le public, présent grâce à la confiance qu’il a en l’artiste, s’est laissé porter par ce «voyage pas comme les autres», une grande incursion dans la chanson française et dans l’histoire du chanteur.

Le spectacle était bien sûr tout en contraste avec les tournées précédentes, où le public se faisait chorale sur chacune des pièces. Un public qui a dû se passer des Place des grands hommes et Casser la voix. Mais les fidèles se sont réjouis de retrouver des pépites, des chansons un peu plus secrètes du répertoire de Bruel, comme Drouot et Raconte-moi, qui cadraient parfaitement avec la soirée intimiste.