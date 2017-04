Ça tient à quoi la santé?

L’autre jour, une « puriste du Purrel » écrivait sur l’importance des vaccins, de manger BIO et de se procurer des tonnes de petits pots de crème pour se protéger de tout, et en particulier du soleil. Depuis quand tout le monde « bien-pensant » sur cette terre a-t-il découvert qu’il est aussi important de bien s’alimenter? Si ce n’est à cause de l’insistance des professionnels de la santé qui veulent se remplir le portefeuille?

Il y a 50-60 ans, quand on naissait en dehors des grands centres, près des bois, les fruits et légumes étaient bien rares en hiver. Et on n’en mourait pas. On s’arrangeait avec ce qu’on avait, et plus souvent qu’autrement, avec de la viande sauvage qu’on avalait sans se faire dire qu’on allait en crever. C’est avec l’arrivée de la crème solaire qu’on a commencé à parler de cancer de la peau. Jeune, on se badigeonnait avec de la vieille huile à moteur pour bronzer et on n’entendait jamais parler de cancer de la peau si je ne m’abuse.

Mais depuis que tout le monde nous met en garde contre ce fameux cancer de la peau, même moi j’ai commencé à porter des chemises à manches longues de couleur pâle ainsi que des chapeaux, et je me réfugie au plus vite à l’ombre des arbres pour me protéger du soleil qu’on disait si merveilleux autrefois.

Alors que dans ma jeunesse on se mettait en maillot de bain dès la fin des classes jusqu’à la rentrée pour courir dans les bois entre amis ou avec les scouts. Aujourd’hui on se couvre de partout à l’année longue. Et on se retrouve avec le cancer en été et la grippe en hiver.

Je me faisais vacciner par obligation quand je travaillais en résidence pour personnes âgées comme gardien de nuit. Mais j’ai refusé de recevoir le vaccin lors de l’apparition de la H1N1. Par la suite je n’ai reçu aucun vaccin, et je ne suis jamais tombé malade. Je me porte mieux depuis que je fais juste attention aux microbes des autres.

Je veux bien qu’on me dise que du temps de Jacques-Cartier et de Christophe Colomb l’espérance de vie n’était que de 23 ans. Mais voyez-vous, quand elle a grimpé à 50 ans dans les années 1800, c’était l’entraide entre les humains qui en était le grand responsable. Pas les vaccins, ni les pilules, ni les légumes. Aujourd’hui nos vieux sont laissés à eux-mêmes et shippés dans des résidences qui sont rien de moins que des mouroirs selon moi.

Un gars qui en a assez des grosses pharmaceutiques pleines aux as

Je trouve que vous coupez les coins pas mal rond mon cher pour prouver votre point, à savoir que la bonne alimentation et les progrès de la science ne sont pour rien dans l’amélioration de l’état de santé des humains et l’augmentation de leur espérance de vie. Avouez que vous êtes de la plus extrême mauvaise foi.

Vous pouvez blâmer à fond de train les profits pharamineux réalisés par certaines compagnies pharmaceutiques, on est tous d’accord avec vous. Mais ça ne vous donne pas le droit de nier le travail des chercheurs et des médecins qui ont permis à l’humanité de découvrir les bienfaits d’une saine alimentation, d’une bonne hygiène de vie et d’une pharmacopée qui vient à la rescousse des gens en cas d’ennuis de santé.

Bien sûr qu’en 1950 on ne parlait pas de cancer de la peau puisque les gens mouraient jeunes de maladies graves et que la couche protectrice d’ozone entourant la terre n’avait pas été trouée par notre manque de respect envers la nature dans laquelle on vit. Loin d’être la crème solaire qui a emmené le cancer, c’est la prolifération de cancers qui a emmené les scientifiques à chercher des moyens pour qu’on se protège