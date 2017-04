OUELLETTE, Madeleine Ferron



À Longueuil, le 12 avril 2017, est décédée à l'âge de 89 ans, Mme Madeleine Ferron Ouellette, fille de feu Marie-Ange Lacerte et feu Léo (Léon) Ferron, épouse de feu Germain Ouellette, demeurant à Brossard, autrefois de Trois-Rivières.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Michel (Tana Goulet), Carmen (Robert Gauthier), Gaétan (Michelle Barette), Marjolaine (Michel Thibault) et Nathalie (Peter Brophy); plusieurs petits-enfants, arrière-petits-enfants; ainsi que son frère, ses soeurs, ses belles-soeurs et plusieurs neveux, nièces et ami(e)s.La famille accueillera parents et ami(e)s au:3300, BOUL. DES FORGESTROIS-RIVIÈRES, QC G8Z 1V6Heures d'accueil: le jeudi 20 avril de 19h à 22h et vendredi, jour des funérailles, à partir de midi.Une liturgie de la Parole sera célébrée le vendredi 21 avril à 15h au Mémorial du centre funéraire. L’inhumation aura lieu au cimetière Saint-Michel.819 374-6225 Sans frais 1 800 246-6225Télécopieur : 819 374-6227www.centrerousseau.com/avis-de-deces