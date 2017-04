Des erreurs payantes pour les Yankees

Les Yankees de New York ont marqué deux points grâce à des erreurs des Cardinals de St. Louis pour ainsi l’emporter par la marque de 3 à 2 samedi après-midi au Yankee Stadium.

La formation new-yorkaise a profité dès la première manche du cafouillage de l’artilleur Carlos Martinez qui a raté son lancer alors que Brett Gardner se trouvait au troisième but. Le joueur des Yankees est venu marquer le premier point de la rencontre sur la séquence.

En sixième manche, Aaron Hicks a permis à Ronald Torreyes de croiser le marbre. Martinez a encore fait un mauvais relais au premier but et Hicks a pu se rendre jusqu’au deuxiè­me coussin. Le frappeur suivant, Chris Carter a placé la balle au champ gauche pour permettre à Hicks de marquer le troisième point des Yankees.

Les frappeurs des Cardinals se sont réveillés en huitième et neuvième, alors que Jedd Gyorko et Stephen

Piscotty ont chacun cogné leur deuxième longue balle de la campagne.

Tyler Clippard a retiré le dernier frappeur sur des prises pour étouffer la menace et donner la victoire aux Yankees.

Sabathia solide

Le lanceur partant des ­Yankees, CC Sabathia (2-0), a connu un solide départ, n’accordant qu’un point et trois coups sûrs en sept manches et un tiers de travail. Il a également réussi six retraits sur des prises.

De son côté, Carlos Martinez (0-2) a été malmené, permettant deux points et huit buts sur balles en cinq manches et un tiers. L’artilleur a cependant réussi un impressionnant total de 11 retraits.

Les deux équipes s’affrontent de nouveau ce dimanche soir sur le terrain de New York.