Le retour des Jésuites (1842)

Chaque époque semble travailler à l’avènement de celle qui lui succédera au profit de l’avenir. Sauf, bien sûr, dans une contrée dominée par un conquérant où le but est de ne pas changer, de rester identique à soi-même à tout prix. La Conquête anglaise a eu tôt fait de transformer un peuple d’aventuriers indisciplinés et de missionnaires exaltés en petites gens prudents et en ecclésiastiques frileux.

Dans le Canada français menacé de mort par Lord Durham, la survivance devient une vocation. Nul n’a mieux résumé ce génie de l’obstination à ne pas changer que le journaliste et romancier français Louis Hémon, l’auteur de Maria Chapdelaine: «Nous sommes venus il y a trois cents ans, et nous sommes restés. [...] Nous avions apporté d’outre-mer nos prières et nos chansons: elles sont toujours les mêmes. [...]. Ici toutes les choses que nous avons apportées avec nous, notre culte, notre langue, nos vertus et jusqu’à nos faiblesses deviennent des choses sacrées, intangibles et qui devront demeurer jusqu’à la fin. [...] Autour de nous des étrangers sont venus, qu’il nous plaît d’appeler des barbares; ils ont pris presque tout le pouvoir; ils ont acquis presque tout l’argent; mais au pays de Québec rien n’a changé. Rien ne changera, parce que nous sommes un témoignage. De nous-mêmes et de nos destinées, nous n’avons compris clairement que ce devoir-là: persister... nous maintenir... Et nous nous sommes maintenus, peut-être afin que dans plusieurs siècles encore le monde se tourne vers nous et dise: Ces gens sont d’une race qui ne sait pas mourir... Nous sommes un témoignage. C’est pourquoi il faut rester dans la province où nos pères sont restés, et vivre comme ils ont vécu, pour obéir au commandement inexprimé qui s’est formé dans leurs cœurs, qui a passé dans les nôtres et que nous devrons transmettre à notre tour à de nombreux enfants: Au pays de Québec rien ne doit mourir et rien ne doit changer...»

Révolution tranquille

Le nationalisme canadien-français populaire du 19e siècle vise à retrouver le génie perdu d’une Nouvelle-France idéalisée et maudit la Révolution qui a «perdu» la France. Lorsque Mgr Bourget s’impose comme le Canadien français le plus puissant du pays, et de loin, à la tête de l’Église, il obtient de la Couronne britannique la permission de réadmettre les Jésuites... qui s’empresseront de revenir dans ces terres dont ils furent les découvreurs. Ce retour des Jésuites en 1842 va fortement marquer la ville: elle lui doit le collège Ville-Marie et, plus tard, le collège Jean-de-Brébeuf. Quant aux pères de Sainte-Croix, ils fonderont le collège Saint-Laurent.

D’ailleurs, plusieurs ordres religieux français déçus de la France républicaine s’installent dans ce Québec qui semble être un paradis catholique! Formateurs de matière grise, ils espèrent doter le Canada d’une élite cultivée et savante, voire scientifique, mais totalement catholique. Mais parce que le Québec va petit à petit secouer le joug de l’Anglais, il va aussi se défaire de son obstination à ne jamais changer... et il va aller jusqu’à oublier l’Église. Il n’y aura pas de roi décapité, pas de sang versé, mais la religion tombera ici aussi. Libérés partiellement du joug anglais, les Québécois se sont empressés de se métamorphoser au point où ils ne savent plus qui ils sont.

Ainsi, le retour des Jésuites avec Mgr Bourget ne nous a pas ramenés à l’Ancien Régime; sans le savoir ou le vouloir, en formant des élites, il a ouvert la voie à une Révolution tranquille que personne n’imaginait encore.

