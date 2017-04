Les demi-frères de Laval retrouvés après 23 jours

LAVAL - Les mères des deux adolescents de Laval, retrouvés sains et saufs samedi après une disparition de trois semaines, ont poussé un grand soupir de soulagement.

«Ça commence très bien une journée, parce que c’était la 23e journée. C’est long dans le cœur d’une maman. C’est très, très long», a dit avec émotion la mère de Jean-Michel Israël, Marie-Thèrese Leblanc, en entrevue à TVA Nouvelles.

Les deux adolescents sont demi-frères et ils n’avaient pas été vus depuis la sortie de l’école le 23 mars dernier. C’est l’appel d’un citoyen qui a permis à la police de Laval de les retrouver. Ils sont de retour à la maison et devaient être rencontrés par les policiers plus tard dans la journée de samedi.

Soutien apprécié

La mère de l’autre adolescent, Jean Gabriel Israël, avait peine à y croire quand l’enquêteur l’a appelée pour lui annoncer la bonne nouvelle.

«Je n’avais pas de mots», a expliqué Jeanne-Gardine Jules.

«C’était vraiment un calvaire pour moi», a-t-elle souligné, en racontant qu’elle avait fait des recherches partout pendant les trois semaines qu’a duré ce que les policiers semblent considérer comme une fugue.

De son côté, Marie-Thérèse Leblanc a tenu à souligner le travail de l’enquêteur chargé du dossier.

«Ce policier a été mon contact et mon soutien pendant ces moments. Il était en vacances et a fait l’effort de m’appeler pour me donner la bonne nouvelle de chez lui», a-t-elle dit.

Des mauvaises influences

Mme Leblanc ne croit pas que son fils a été la cible de mauvaises influences.

«C’est un trop-plein (qui l’a affecté). Je ne pense pas qu’il avait de mauvaises influences. À cet âge, on est impulsifs, quand on ne va pas bien», a-t-elle dit.

Mme Jules, elle, est moins certaine. «Il y a quelqu’un en arrière de tout ça, croit-elle. J’espère que les policiers vont éclaircir l’affaire.»

Mais les deux mères sont d’accord sur un point: elles se sont senties toutes deux appuyées par la population et les médias.

Elles ne tarissaient pas d’éloges à l’endroit du public et des médias pour leur couverture.

«Je me suis sentie appuyée par tout le monde», a souligné Mme Leblanc.