Les Maple Leafs surprennent les Capitals

Kasperi Kapanen a joué les héros en inscrivant le but de la victoire, en deuxième période de prolongation. Il a donc procuré un gain au compte de 4-3 aux Maple Leafs de Toronto face aux Capitals, samedi soir, à Washington.

Les Maple Leafs ont donc égalisé la série quart de finale de l’Association de l’Est au compte de 1-1. Les deux prochaines rencontres auront lieu à Toronto.

Les Leafs avaient pris les devants avant la fin de la première période par l’entremise de James van Riemsdyk. Avec ce but, l’Américain a mis fin à une disette de six matchs en série sans trouver le fond du filet.

Les Capitals ont riposté lors de la deuxième période, en avantage numérique, avec un but d’Alexander Ovechkin. Il s’agit du premier point du Russe dans la série.

La formation de Washington à part la suite profité de l’indiscipline des Leafs pour prendre l’avance avec un but du défenseur John Carlson.

La réplique est venue trois minutes plus tard de la palette de Kapanen. Le Finlandais a créé l’égalité en faufilant le disque entre les jambières de Braden Holtby. Bruce Boudreau a cependant contesté le but car il croyait qu’il y avait hors-jeu sur la séquence. Après révision, la décision est demeurée et le filet a été accordé.

Avec 14 secondes à faire en deuxième période, les Maple Leafs ont à leur tour fait payer l’indiscipline des Capitals. Morgan Rielly a décoché un tir qui s’est frayé un chemin jusque dans la lucarne, par-dessus l’épaule gauche de Holtby.

En troisième période, Nicklas Backstrom a ramené les deux équipes à la case départ avec son premier but de la série.

Frederik Andersen a bloqué 47 des 50 rondelles dirigées vers lui pour permettre à son équipe de l'emporter.

De son côté, Holtby a accordé quatre buts sur 51 lancers.

Dans la victoire, l’équipe de Mike Babcock a perdu les services de Roman Polak qui a quitté la rencontre avec l’aide de ses coéquipiers, en deuxième période, à la suite d’un violent contact avec le défenseur des Capitals Brooks Orpik.

Les Maple Leafs n’avaient jamais perdu les rencontres numéro un et deux, en prolongation, dans l’histoire des séries.

Le prochain duel entre les deux équipes aura lieu lundi, au Air Canada Centre.