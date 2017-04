Les Raptors échappent le premier match

Les Raptors de Toronto étaient dans le coup jusqu’au troisième quart, mais se sont finalement inclinés par la marque de 97-83 face aux Bucks de Milwaukee, samedi soir, au Air Canada Center, où était disputé le premier match de la série quart de finale de l’Association de l’Est.

La formation torontoise avait les devants 51-46 après deux quarts, mais tout s’est écroulé pour les hommes de Dwane Casey lors des deux derniers quarts. Les Raptors se sont fait marquer 51 points alors qu’ils n’en ont réussi que 32.

La seule équipe canadienne de la NBA montre une fiche de 1-11 lors des rencontres initiales en séries. C’est leur neuvième défaite de suite lors du premier match.

Le joueur-étoile DeMar DeRozan a bien fait dans la défaite récoltant 27 points et huit rebonds. Serge Ibaka a également connu une bonne rencontre inscrivant 19 points et 14 rebonds.

Les Bucks se sont dirigés vers la victoire grâce à leur jeune joueur Giannis Antetokounmpo. L’athlète originaire de la Grèce a marqué 28 points en plus de huit rebonds. Il a notamment frustré les attaques de Toronto avec d’importants jeux défensifs.

Le joueur de centre Greg Monroe s’est illustré lui aussi en marquant 14 points en plus d’amasser 15 rebonds en 25 minutes de jeu.

Sortie difficile pour Lowry

La vedette des Raptors Kyle Lowry a pour sa part connu une partie difficile. Le spécialiste des lancers de trois points n’a inscrit que quatre points et six mentions d’assistance. Il n’a réussi aucune de ses six tentatives sur les tirs de trois points.

Lowry devra en donner plus si l’équipe espère se rendre au deuxième tour des séries.

Les Raptors avaient une fiche de 3-1 en saison régulière cette année face aux Bucks.

Le match numéro deux de la série aura lieu mardi soir, au Air Canada Center de Toronto.