L’univers littéraire d’Hubert Reeves

Lorsqu’il n’observe pas les étoiles ou les fleurs (il vient de publier J’ai vu une fleur sauvage, aux éditions du Seuil), l’astrophysicien Hubert Reeves lit. On en a profité pour lui demander quoi.

Je lis en effet surtout des revues scientifiques comme Science ou Nature pour être au courant des dernières nouvelles. Et oui, je lis aussi beaucoup de livres sur la physique et l’astronomie!

Et si on vous demandait de recommander un seul roman, lequel ce serait?

Non, pas vraiment. Je préfère lire ce qui m’intéresse plutôt que de tout lire! J’ai cependant un faible pour les romancières anglaises comme les sœurs Brontë (Jane Eyre, Les Hauts de HurleVent) ou Jane Austen. Chez les romanciers français, Flaubert et Maupassant ont toujours été pour moi très importants, Madame Bovary et Une vie étant deux merveilleux romans. Au Québec, il y a Gabrielle Roy que j’ai beaucoup aimée,­­ avec Bonheur d’occasion.

Oui, j’en suis tout à fait convaincu. C’est un élargissement de notre conscience, un élément important pour enrichir la sensibilité des gens et leur culture. Une population qui lit est plus au courant et plus éveillée aux problèmes de société. Une incorrigible passion de Jo Ann Champagne, un livre paru chez Fides il y a quelques mois seulement, répond d’ailleurs assez bien à cette question.