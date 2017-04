Ode à la joie

Agnès Zacharie avait envie de créer un spectacle sur la joie et sur la musique. Une observation dans le métro de Paris a lancé la conception de la création du Piano à voile, qui sera présentée en première à Québec.

Après Le périple et Caminando & Avlando, l’autobus jaune de la compagnie québécoise Ubus Théâtre est de retour avec son théâtre d’images dans le stationnement du Périscope.

«Un jour, j’ai vu une jeune fille qui lisait une partition de musique dans le métro. Elle battait le rythme avec ses mains et elle était habitée dans un lieu où les gens sont souvent un peu absents. Et ça, pour moi, c’était la joie», a raconté l’idéatrice, comédienne et metteuse en scène lors d’un entretien.

À l’affiche dès le 19 avril, Le piano à voile racon­te l’histoire d’un pianiste, interprété par Éric Leblan­c, qui vit les derniers moments de sa vie.

«Il y a une infirmière qui veille sur lui et qui est à son chevet, et on retrace, à travers ses yeux, le parcours de vie de cet homme. Le pianiste croit reconnaître, en elle, sa fille qu’il a perdue», a résumé Agnès Zacharie.

Le côté éphémère de la vie

Avec cette nouvelle aventure, la créatrice retrouve les éléments ludiques et poétiques qui font partie du langage d’Ubus Théâtre avec des marionnettes, des comédiens en chair et en os, et l’utilisation d’objets miniatures.

On y trouve aussi une trame sonore créée par Philippe Bachman, le directeur général et artistique du théâtre La Comète, à Châlons-en-Champagne, en France, qui coproduit Le piano à voile.

«On a, pour la première fois, des films d’animation et des figurines», a-t-elle fait remarquer, situant les nouveaux procédés utilisés pour cette cinquième création.

La mélancolie et la résilience sont toujours des éléments que l’on retrouve dans les spectacles d’Ubus Théâtre. Le piano à voile ne fait pas exception à la règle.

«J’ai toujours la conscience de notre côté éphémère. Les gens, aujourd’hui, se pensent éternels et ne voient pas tout le temps la grandeur de la vie. Il y a une finalité et un jour on va partir. Il y a toujours une chose qui meurt dans mes spectacles et une autre qui demeure. Il y a quelque chose qui s’éteint pour amener la lumière vers autre chose. Tu ne peux pas avoir la lumière si tu n’as pas l’ombre. Les deux sont liés», a-t-elle expliqué.

► Le piano à voile est présenté du 19 avril au 6 mai dans l’autobus jaune de la compagnie Ubus Théâtre, dans le stationnement du Théâtre Périscope.