S’accorder une heure par jour pour changer sa vie

Ancienne couche-tard, la Française Isalou Beaudet-Regen raconte comment elle s’est transformée en lève-tôt pour profiter d’une heure qui lui appartient pleinement. Elle décrit tous les avantages de ce moment gagné sur un horaire bien rempli dans son nouveau livre, La magie du matin.

Isalou Beaudet-Regen propose une solution simple: devancer son réveil d’une heure et retrouver du vrai temps pour faire du sport, s’adonner à une passion, apprendre à méditer, se cultiver, et formuler clairement ses désirs pour arriver à les réaliser.

Elle partage les ingrédients et les éléments de motivation nécessaires pour gagner de nouveaux «matinophiles», qu’ils soient salariés, travailleurs indépendants, étudiants, jeunes mamans ou retraités.

Son livre compte plusieurs témoignages de lève-tôt, dont celui de la maire de Paris, Anne Hidalgo, et du romancier à succès, Marc Levy, qui signe d’ailleurs la préface. «À quoi bon attendre le 1er janvier ou notre jour d’anniversaire pour fêter le renouveau alors que chaque matin est un recommencement?» écrit ce lève-tôt.

Se faire du bien

Isalou Beaudet-Regen, en entrevue, précise qu’il n’est pas question de se mettre plus de pression pour gagner encore plus de temps sur un horaire chargé et rogner sur le temps de sommeil, mais plutôt d’ajuster son horaire pour trouver du temps pour se faire du bien.

Le livre est le fruit d’un long processus. «Ça fait 20 ans que je me pose la question: pourquoi on se lève? J’étais fascinée par le matin et par ceux qui arrivaient à se lever tôt et surtout à profiter de la matinée en étant hop-hop-hop tout de suite. J’ai mis beaucoup de temps à ça et j’ai voulu résister autrement... gérer autrement ma vie», explique-t-elle.

Entrepreneure, elle courait partout et n’arrivait plus à équilibrer sa vie personnelle, professionnelle, affective et familiale. D’autres événements lui ont fait prendre conscience que la vie pouvait être courte et qu’il fallait trouver une solution ici, maintenant.

«En fait, elle est toute simple: il suffit simplement de se lever un petit peu plus tôt que son horaire habituel, prendre du temps pour soi et réaliser ce qu’on rêve de faire et qu’on remet toujours au lendemain. La vie passe... alors qu’en fait, la bonne vieille sagesse populaire qui dit que l’avenir sourit à ceux qui se lèvent tôt, j’ai testé. J’ai trouvé des clefs. Et mon livre est ce témoignage.»

Profiter de soi

Pour elle, c’est possible, c’est une question de décision et c’est une vraie solution. «Je donne plein d’astuces et plein d’idées dans le livre.»

Elle précise qu’il n’est pas question ici de se lever tôt forcément, parce qu’on a besoin de dormir, mais de se lever un peu plus tôt que son horaire habituel pour profiter de soi avant le «rush» de la journée.

«Les avantages, c’est qu’on est plus optimiste. C’est prouvé: ceux qui arrivent à se lever un peu plus tôt et qui profitent de la lumière du matin un peu plus tôt [un antidépresseur naturel], sont déjà plus optimistes. Comme c’est le premier moment, ça nous permet aussi de nous organiser mieux. C’est aussi se préparer un mental positif pour toute la journée. On est plus créatifs le matin. On intègre beaucoup mieux, l’esprit est plus vif, on est plus concentrés, on peut anticiper.»

» Isalou Beaudet-Regen est philosophe de formation, artiste plasticienne et communicatrice.

» Sa fille vit à Montréal.

Photo courtoisie

EXTRAIT

«Ouvrir les yeux, se reconnecter au monde, renaître à soi, même chaque matin, ça n’a l’air de rien, mais ce sont de vrais challenges. On connaît tous cette sensation bizarre d’être entre deux mondes au moment du réveil. Plus tout à fait dans le rêve mais pas encore pleinement en conscience dans la réalité. Quelques secondes d’entre-deux avant de démarrer... Open your eyes... Et ces secondes-là sont comme des petits diamants qui contiennent l’intention que l’on va donner à notre journée, voire à notre vie.»

— Isalou Beaudet-Regen, La magie du matin