Saison exceptionnelle en vue

Blasées de l’hiver et portées par l’espoir d’un été aussi beau que celui de l’an dernier, de nombreuses personnes ont pris d’assaut les commerces saisonniers hier, marquant le début d’une saison qui s’annonce exceptionnelle pour les marchands de piscines.

Tous les commerçants s’entendaient pour dire que les souvenirs des beaux jours de l’été dernier sont encore frais dans la mémoire des gens qui magasinaient hier. Un signe qui ne ment pas pour les prédictions d’une bonne saison. «La fin de saison incroyable qu’on a eue l’an dernier fait que les gens ont décidé de s’équiper pour ne pas manquer une autre belle saison», explique le directeur des opérations du Club Piscine Pierre-Bertrand, Martin Perreault.

Même son de cloche chez Trévi, où le directeur des ventes, Angelo Papageorgiou, a vu un engouement dès les mois d’hiver chez des gens qui voulaient une installation dès le début de l’été. «Il y a un arrière-goût de l’été dernier qui avait été incroyable. Pour nous, les retombées d’un bel été se font vraiment sentir le printemps suivant», explique le commerçant qui a apporté des améliorations à son commerce pour répondre à cette demande.

Enfin le soleil !

Malgré le long hiver qui s’est étiré jusqu’au début avril, Dame Nature semble maintenant décidée à collaborer, au grand plaisir des marchands pour qui le scénario est idéal. «Ça ne finissait plus de finir, s’excla­me Robert Ouellet, copropriétaire de Piscines Beauport. Mais le retour du soleil ramène les sourires chez les clients qui sont plus décidés à acheter dans ce temps-là.»

Seule ombre au tableau, les installations pourraient commencer avec un peu de retard en raison de la forte quantité de neige accumulée sur certains terrains. Les commerçants estiment à une semaine et parfois un peu plus les retards. «C’est malheureux, parce que j’aurais dû commencer bientôt. Tant qu’il reste de la neige, on ne peut rien faire, et par la suite, si les sols sont gorgés d’eau, on retarde aussi», indique M. Papageorgiou.

Le spa dégonfle

Si l’engouement est au maximum cette année pour les piscines, c’est tout le contraire pour les spas, selon les marchands.

«La folie qu’on a vue il y a quelques années selon laquelle il fallait un spa pour être “in”, c’est fini», estime Martin Perreault. Plusieurs ventes ne seraient d’ailleurs plus orientées sur l’aspect loisir depuis quelques années. «Ça fait encore son petit chemin, mais beaucoup vont vers la qualité pour les bienfaits thérapeutiques du spa plus qu’autre chose», ajoute le directeur des opérations chez Club Piscine.

Un hiver dur sur les hors terre

Photo Agence QMI, Daniel Mallard

L’hiver qui se termine n’aura pas seulement été difficile pour le moral des Québécois, il l’aura aussi été pour les piscines, qui sont nombreuses à avoir été endommagées par les importantes chutes de neige.

Parmi les nombreux acheteurs qui prennent d’assaut les commerces de piscines avec le retour des beaux jours, plusieurs sont des «clients de remplacement» qui doivent se magasiner une nouvelle piscine. «On a eu quand même pas mal de bris cette année. C’est une bonne part de la clientèle qui s’ajoute aux nouveaux acheteurs», explique Robert Ouellet, copropriétaire de Piscines Beauport, qui compare cet hiver avec celui de 2008. «C’est un copié-collé.»

Chez Trévi Pierre-Bertrand, on estime de 15 % à 20 % la hausse des bris rapportés par des clients depuis que la fonte de la neige est commencée. «On a déjà vu des années pires que ça, mais c’est quand même une hausse si on compare aux dernières années», affir­me le directeur des ventes, Angelo Papa­georgiou. La conception améliorée et adaptée aux hivers québécois des piscines récentes peut avoir fait diminuer les cas de bris au fil des ans.

Trois piscines affaissées en 20 ans

Demeurant à proximité d’un vaste champ qui laisse place à de grandes accumulations de neige durant l’hiver en raison des forts vents, Jose Herrero prend toutes les précautions pour protéger sa piscine. Ses efforts ont toutefois été vains cette année. «J’ai pelleté le contour de la piscine trois ou quatre fois pour éviter que ça arrive», explique le résident de Beauport qui a vu sa piscine s’affaisser.

Il s’agit de la troisième piscine neuve que M. Herrero installait sur son terrain en 20 ans. Même si les trois ont connu le même destin, pas question de baisser les bras. «On va en avoir une autre, c’est sûr. Je ne pourrais pas m’en passer», insiste l’épouse de M. Herrero, Suzanne.