Se divertir au Monument National

Un monument à la culture

Si les murs de ce théâtre pouvaient parler, les histoires qu’ils raconteraient nous surprendraient! Le Monument-National est inauguré en 1893 pour permettre à la culture canadienne-française de se développer. À l’origine, ce bâtiment devait être relié par une rue prestigieuse, le boulevard National, à un Opéra National, rue Saint-Denis, un projet qui n’a jamais vu le jour. Le théâtre recevra, entre autres, la cantatrice Emma Albani, Les veillées du bon vieux temps de Conrad Gauthier, Les Fridolinades de Gratien Gélinas, et même Édith Piaf et Charles Trenet! Le lieu accueille aussi plusieurs organismes, dont la Société Saint-Jean-Baptiste, qui participeront au développement de la vie intellectuelle et politique québécoise. Montréal a failli perdre son Monument-National à la fin des années 1970, après un lent déclin. Sauvé in extremis du pic des démolisseurs, le bâtiment est classé en tant que trésor patrimonial et rénové à l’occasion de son centenaire, en 1993. Il compte aujourd’hui parmi les plus belles salles de spectacles de Montréal.

Montréal yiddish

Photo courtoisie des Archives Juives Canadiennes Alex Dworkin, CJC PC1-8-49.

La troupe enjouée, qui pose en 1914 pour un photographe devant le Monument-National, vient jouer la pièce Ruth, qui met en scène un personnage important du judaïsme. En plus d’accueillir ses productions habituelles, le Monument ouvre en effet ses portes aux troupes de théâtre juives. Au tournant du XXe siècle, le yiddish est la troisième langue parlée à Montréal. Le Monument-National devient, pendant une soixantaine d’années, le principal centre de diffusion du théâtre juif après New York! La Montréalaise d’origine ukrainienne Dora Wasserman commence sa carrière au Monument-National avec l’appui du comédien Gratien Gélinas, en animant des groupes communautaires de théâtre amateur en yiddish. Elle fondera plus tard le centre Segal. L’ouverture du théâtre aux communautés culturelles se confirmera avec la communauté chinoise, installée dans le même quartier, qui y produira pendant quelques années des spectacles de musique traditionnelle.

Divertissements insolites

Sur la carte postale, on peut voir une attraction voisine du Monument-National au nom étrange, The Canadian Mutoscope (le «mutoscope canadien»), qui s’y trouvait de 1904 à 1928. Un mutoscope est un appareil qui permet de visionner des films en les regardant debout, individuellement, dans une sorte de borne où on insère des pièces de monnaie et où on contrôle soi-même le film grâce à une manivelle. Depuis son invention en 1895, le cinéma, alors tout nouveau, donne lieu à toutes sortes d’inventions! Le salon du mutoscope côtoie le Musée Éden, qui occupe des locaux dans le bâtiment du Monument-National. À son ouverture, en 1891, le musée expose des curiosités et des statues de cire aux familles montréalaises. Les sœurs Mathurin reprennent l’affaire en 1910 et ajoutent aux statues historiques des scènes morbides de crimes sanglants, ce qui remporte un immense succès! Le musée fermera ses portes en 1940.