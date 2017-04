VIDÉO | La description de rencontres par le commentateur haïtien vous fera rigoler

Ceux qui connaissent «le commentateur haïtien» Kevin Raphaël seront heureux de savoir qu'il reprend son travail pour les séries. Pour les autres, on vous conseille fortement de continuer votre lecture.

L'enthousiasme évident de l'humoriste lorsqu'il commente des parties saura vous mettre le sourire au visage, tout comme les petits surnoms qu'il donne aux joueurs des Rangers et du Canadien.

«Le patnais Head & Shoulders» pour Jeff Petry, «le baron de Montréal» pour Paul Byron et «le patnais tout petit qui ne peut même pas aller à La Ronde» pour Mats Zuccarello ne sont qu'une poignée des qualificatifs qu'il utilise pour surnommer les hommes sur la patinoire.

Il va même jusqu'à traiter Michael Grabner de «cochon» lorsqu'il a «volé la culotte de Price» en échappée en première période.

Voyez sa couverture unique pour les matchs numéro deux et numéro un de la série entre New York et Montréal!