5 questions à Kaleo

Récemment de passage dans notre coin, la formation islandaise Kaleo a charmé adolescents et plus grands avec ses pièces pleines de soul! Une ­petite entrevue avec le chanteur JJ Julius Son était de mise.

1. Qu’est-ce qui vous plaît le plus de la vie de tournée?

Nous avons présenté des concerts dans 48 États américains et ­plusieurs villes canadiennes. Voir le monde et voyager de cette ­façon, c’est incroyable.

2. Votre chanson Way Down We Go connaît beaucoup de succès!

Oui, c’est formidable. Je refuse ­cependant de dire ce qu’elle représente réellement pour moi, car je préfère que chacun ait sa petite interprétation personnelle...

3. Vos chansons sont également ­souvent utilisées dans des films et ­téléséries. Vous en pensez quoi?

C’est super, mais c’est dommage, car je ne regarde pas beaucoup la télé (rires)! Je n’ai donc malheureusement pas vu quelles scènes sont associées à nos chansons. C’est important de ­chercher constamment des façons de faire connaître notre musique.

4. Vous avez présenté des ­performances sur un volcan et sur un iceberg. C’est complètement fou!

Oui, c’était très amusant et difficile aussi... Pour le tournage sur l’iceberg, on avait trois bateaux avec des ­génératrices, mais en raison de la pluie et de la glace, on a dû laisser tomber quelques instruments.

5. Vous étiez récemment de passage en studio. Doit-on s’attendre à de ­nouvelles chansons bientôt?

On essaie effectivement de créer quand le temps nous le permet. On a une année très chargée avec la ­tournée... Alors, à suivre!

La phrase de la semaine

« Il faut bien prendre soin de notre corps et notre esprit, car ils prendront soin de nous à leur tour... » – Demi Lovato

3 trucs à surveiller ­­­­­­cette semaine

Le 17 avril :

Diffusion du dernier épisode de la troisième saison de Med à 18 h, à VRAK.

Le 21 avril :

Jérôme Couture montera sur scène à Brossard.

Du 24 avril au 6 mai :

Question de préparer votre horaire à l’avance, sachez que la Rencontre Théâtre Ado approche, à Laval! « Sors ton ado » offre un billet à l’ado à l’achat d’un billet par l’adulte.