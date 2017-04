À une victoire du carré d’as

Saguenay | Les Saguenéens de Chicoutimi auront la possibilité, lundi soir, à l’aréna Iamgold de Rouyn-Noranda, d’éliminer les Huskies et ainsi passer en demi-finale pour la première fois depuis 2012.

Après avoir gagné deux matchs sur une possibilité de trois au Centre Georges-Vézina, la troupe de Yanick Jean a pris la route de l’Abitibi dans le but d’éliminer les champions en titre de la Coupe du Prési­dent de la LHJMQ.

«On a quand même joué du bon hockey sur la route jusqu’à maintenant dans les séries éliminatoires», a lancé le pilote des Sags, Yanick Jean.

«Il faut continuer sur la même erre d’aller et prendre les matchs un à la fois comme on l’a fait», a ajouté l’entraîneur.

Un gardien prudent

Fort d’une bonne performance lors de la dernière rencontre, le gardien des Sags Julio Billia tient à noter que cette série n’est pas encore terminée et qu’il reste encore des matchs à gagner avant de penser au prochain tour.

«C’est certain que c’est un gros match, mais il n’y a rien qui est encore terminé. Oui, nous avons l’avantage 3-2, mais une série se termine seulement au dernier match», a mentionné celui qui a arrêté 29 rondelles lors du dernier match pour mériter la première étoile.

Les Saguenéens pourront compter sur le retour au jeu de leur attaquant Joey Ratelle, qui a fini de purger sa suspension d’un match.

Ratelle devrait retrouver son poste au sein du premier trio, qu’il complète en compagnie de Nicolas Roy et Dmitry Zhukenov.

Pas de panique

Les Huskies n’ont plus le droit à l’erreur s’ils ne souhaitent pas être en vacances plus rapidement que la saison dernière, mais la meute est loin d’être en mode panique.

«On revient à la maison. Il faut y aller un match à la fois, maintenant. [...] On sait qu’on peut gagner le prochain match et on sait qu’on peut gagner le suivant. Maintenant, il reste à le faire. Les gars y croient, je n’ai aucun problème avec ça», a confié l’entraîneur-chef des Huskies, Gilles Bouchard.