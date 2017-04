American Cinematheque: Un prix prestigieux pour Amy Adams

Amy Adams a fait son entrée à Hollywood en 1999 dans Beautés fatales et elle a ­enchaîné les succès depuis. De L’arrivée à Arnaque américaine en passant par ­Animaux nocturnes, elle a su se faire un nom et elle a charmé les plus grands ­réalisateurs.

«Elle attire tous les groupes démographiques, et elle continue à attirer un public avec des performances qui illuminent ses qualités de star de ­cinéma, explique le président de l’American ­Cinematheque, Rick Nicita. Elle a reçu de ­nombreuses nominations et de nombreux prix par les critiques, les fans et les organisations de l’industrie, partout dans le monde. De la bouche d’un des réalisateurs (avec qui elle a travaillé), elle est intelligente, solide, drôle, chaleureuse, ambitieuse et, bien sûr, très belle.»