Attaquée par ses chiens, elle perd ses deux oreilles

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU | La femme qui s’est fait attaquer par ses deux chiens lundi dernier a perdu ses deux oreilles et ne pourra probablement plus jamais utiliser la marchette qui l’aidait à se déplacer.

Près d’une semaine après que sa mère se soit fait défigurer et sévèrement mordre aux bras par ses deux chiens, Dany Leroux-Dagenais s’explique encore mal ce qui a pu se passer pour que son boston terrier et son chien de type pitbull attaquent leur maître.

Photo Facebook

Jocelyne Leroux, 60 ans, était une amoureuse des animaux et sortait chaque jour avec ses deux chiens. Même si elle ne pouvait marcher qu’à l’aide d’une marchette en raison de la sclérose en plaques, ses animaux lui permettaient de garder la forme.

Double attaque

Mais lundi, son boston terrier l’a attaquée. Son chien de type pitbull l’a également mordue par la suite.

La dame a perdu ses deux oreilles, en plus de subir des dommages aux bras, et gardera des cicatrices au visage.

Photo Courtoisie

Dany Leroux-Dagenais confirme que sa mère se porte relativement bien dans les circonstances.

«Son cas est stable, il n’y a pas de fracture, l’opération a été très rapide à son arrivée à Montréal. Elle entend et voit comme avant. Elle est très lucide et elle parle comme avant aussi. Il reste à attendre et à continuer un jour à la fois. Malgré sa maladie et ce qui est arrivé cette semaine, elle prend du mieux jour après jour», a dit le fils, encore ébranlé par les événements.

Ce dernier ne veut pas commenter pour l’instant le projet de loi déposé par le gouvernement provincial jeudi dernier qui interdira les chiens de type pitbull et permettra d’euthanasier tous les chiens potentiellement dangereux qui auront mordu.

Lors de l’attaque, les policiers ont tué le pitbull.

Le sergent Luc Tougas de la police de Saint-Jean-sur-Richelieu a confirmé que le boston terrier était toujours en vie.

Une infirmière à la direction de la santé publique de la Montérégie doit faire des tests de rage sur l'animal. Ces évaluations durent 10 jours.

«On va monter une ordonnance à la cour municipale pour l'euthanasie du chien», a dit le policier.

Quadriporteur

Jeudi, les proches de Mme Leroux ont lancé une campagne de sociofinancement afin de les aider à lui payer un quadriporteur électrique puisqu’elle ne pourra plus utiliser sa marchette.

Le fils a souligné que cette campagne avait comme principal but de motiver Mme Leroux.

«Tout ce que je veux, c’est aider ma mère à avoir un minimum de qualité de vie à sa sortie d’hôpital. Je me concentre un jour à la fois sur elle», a conclu Dany Leroux-Dagenais.