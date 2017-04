Des résultats dignes d’un miracle

Les efforts colossaux d’un Québécois de 35 ans pour vaincre son quatrième cancer rapportent enfin. Après ses deux premiers traitements à New York, ses métastases ont disparu et il a maintenant 14 fois moins d’unités tumorales dans le corps.

Le responsable du programme de recherche auquel Marc-André Chabot participe, au Memorial Sloan Kettering Cancer Center, n’aurait pu être plus clair en voyant ses premiers résultats, jeudi dernier.

«La première chose qu’il m’a dite en entrant, après mon examen, c’est: “Incredible scan.” C’est incroyable», lance, tout sourire, le père de famille de 35 ans qui parle de ses progrès comme d’un «départ canon» pour venir à bout de ce quatrième cancer en sept ans.

« On lui sacre une volée »

Le traitement expérimental auquel le Québécois participe doit s’étirer sur huit séances, mais les résultats des deux premières injections sont sans équivoque. «On lui sacre une volée, tout simplement», explique Marc-André.

De 9241 unités par ml au premier rendez-vous le 27 février, ses marqueurs tumoraux ont aujourd’hui chuté à 667 unités par ml, soit 14 fois moins. «Tout le stress qu’on vivait depuis des mois est tombé d’un seul coup», raconte sa conjointe Mélissa Couturier, les yeux brillants en repensant à ces résultats rassurants.

En plus de la diminution des indicateurs tumoraux, le courageux gaillard a vu sa tumeur principale perdre 40 % de sa masse. Ses métastases aux poumons et au foie ont aussi été éliminées par ces deux premiers traitements. «C’est terriblement inspirant, parce qu’en plus de contrôler le cancer, on réussit à l’attaquer et à lui faire mal. Ça fait du bien», confie celui qui était pilote d’avion avant que le cancer des testicules ne prenne le contrôle de sa vie en 2010.

Encore des soucis

Malgré ces bonnes nouvelles, tout n’est pas gagné pour celui qui souhaite seulement voir grandir ses enfants et être là le plus longtemps possible pour la femme qu’il aime. Maintenant qu’il a la preuve que le traitement fonctionne, il doit trouver l’argent lui permettant de passer à travers le programme complet.

«C’est environ 15 000 $ US pour chaque séance, sans le transport et l’hébergement. On a amassé 100 000 $ avec le sociofinancement, mais je ne dors pas la nuit, parce qu’on doit trouver un autre 100 000 $», estime Marc-André Chabot, qui espère voir les gens continuer à donner. «On a la preuve que ces dons-là me sauvent la vie.»

L’évolution des marqueurs tumoraux de Marc-André Chabot

Les deux premiers traitements ont permis d’éliminer sept métastases au foie, trois au poumon droit et deux au poumon gauche.

►27 février - 9241,2 mUl/ml

►20 mars - 2635,4 mUl/ml

►13 avril - 667,6 mUl/ml