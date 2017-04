Le cardinal Lacroix appelle à la paix dans le monde

À l’instar du pape François, qui a dénoncé les conflits et les guerres à Rome dimanche matin, le cardinal Gérald Cyprien Lacroix s’inquiète de «toute cette escalade» de violence qui sévit actuellement à travers le monde.

En entrevue avec Le Journal après avoir célébré la traditionnelle messe de Pâques à la basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec dimanche matin, le cardinal Lacroix a admis qu’il fallait maintenant fournir des efforts considérables pour faire passer les «messages de paix».

Il faisait notamment référence aux récents attentats survenus en Syrie et à la «mère de toutes les bombes» larguée par les États-Unis en Afghanistan jeudi. «Ce sont maintenant les Syriens qui ont la mère de tous les orphelins», a-t-il indiqué, qualifiant la situation «d’horreur».

«Encore dimanche, en Corée du Nord, on a voulu lancer un missile, mais ça n’a pas fonctionné. Que serait-il arrivé si ça avait fonctionné?» a-t-il demandé. «On veut faire preuve de sa force. Là, ce sont les États-Unis, la Corée du Nord, et bientôt la Chine et la Russie? Qui d’autre va sortir ensuite, l’Iran?» a-t-il demandé, visible­ment affecté par les récentes nouvelles internationales.

Respect

Devant une église pleine à craquer, le cardinal Lacroix a invité tous les fidèles à se donner la paix par la joie de Pâques. «Libérons cette haine, cette rancœur et laissons-nous habiter par quelque chose qui construit le monde, pas qui le détruit», a-t-il indiqué, devant bon nombre de touristes venus notamment de Californie, du Mexique, du Danemark, de Colom­bie, de Toronto et de New York.

Pour le religieux, il est plus important que jamais d’envoyer un message de paix. «Le chemin des chrétiens est un chemin de réconciliation, un chemin de paix et un chemin où l’on reconnaît que nous sommes des frères et non des ennemis.»

Attentat de québec

Le cardinal a par ailleurs précisé qu’un représentant de la Mosquée de Québec avait participé à la messe. «J’ai pris ça comme: “Merci à vous, chrétiens, qui nous avez tant aidés lors de l’attentat”», a-t-il indiqué.

L’archevêque de Québec a aussi indiqué qu’une célébration particulière serait annoncée à la fin du mois de septembre pour souligner la fin des travaux de réfection dans la basilique-cathédrale, entrepris depuis le mois de janvier.

«Nous aurons quelque chose d’absolument unique qui ne s’est jamais vu à Québec», a-t-il indiqué.

Les travaux de rénovation touchent principalement la nef centrale et la peinture du plafond de 18 mètres de hauteur.