Logement insalubre

Vous pouvez loger votre belle-mère chez vous, mais vous ne pouvez – et ne voulez peut-être pas non plus – lui «loger un appel». Voudra-t-elle se plaindre? Peut-être, mais elle ne pourra pas «loger une plainte» auprès de votre conjoint ou de votre conjointe ni «loger un grief». Ces trois expressions qui font «grincer des dents» P. Boileau et un lecteur anonyme – loger une plainte, loger un appel, loger un grief – sont tirées du verbe anglais to lodge, dont le sens diffère du verbe français «loger». Dans notre langue, «loger» signifie habiter un endroit, héberger quelqu’un ou placer quelque chose.