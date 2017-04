Mexique: deux morts et cinq blessés dans une fusillade à Acapulco

ACAPULCO - Deux personnes ont été tuées et cinq autres blessées dans une fusillade à Acapulco, la grande station balnéaire du sud du Mexique, a indiqué dimanche le parquet.

Les faits se sont produits samedi soir dans un parc aquatique de la ville, à l’issue d’un spectacle de ski nautique auquel assistaient de nombreuses personnes, selon un communiqué du parquet de l’État de Guerrero.

Célèbre station balnéaire fréquentée par de nombreuses personnalités, Acalpulco, située à 390 kilomètres de Mexico, est considérée comme l’une des villes les plus dangereuses du monde.

Le Guerrero dans son ensemble est l’un des États les plus violents du Mexique. Il a un rôle central dans la production et le trafic de la marijuana et du pavot.