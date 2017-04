Michelle Pfeiffer sort de l’ombre

La star l’avoue d’emblée: le fait de se montrer si pointilleuse dans le choix de ses rôles a contribué à la rareté de ses ­apparitions au cinéma à partir du début des années 2000. Mariée au ­producteur David E. Kelley, avec qui elle a deux enfants, Pfeiffer a choisi de mettre sa famille au centre de ses priorités. «Je portais une attention particulière aux lieux de tournage et au temps qu’il me faudrait m’absenter pour savoir si c’était compatible ou non avec l’horaire de mes enfants. Je suis devenue tellement difficile que j’étais inemployable», a-t-elle expliqué à Aronofsky, qui a contribué à son grand retour en lui offrant un rôle dans le film Mother! dont la sortie est prévue pour ­octobre.

À 58 ans, Pfeiffer s’apprête à revenir sous les feux de la rampe grâce à ­plusieurs projets professionnels qui ­devraient faire jaser. En plus de Mother!, l’actrice pourra être vue dans Murder on the Orient Express, inspiré du célèbre ­roman d’Agatha Christie, et dans le film de HBO The Wizard of Lies.