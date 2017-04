Pâques célébré malgré l’incendie de leur église

Les fidèles d’une congrégation haïtienne ont pu se rassembler dans un buffet italien de Rivière-des-Prairies dimanche pour fêter Pâques malgré l’incendie criminel qui a ravagé leur église.

Le pasteur Félix Simon cherchait désespérément un lieu pour accueillir près de 130 fidèles après qu’un incendie criminel eut complètement détruit l’intérieur de son église, l’Assemblée chrétienne de Rivière-des-Prairies, vendredi dernier.

Sa communauté a finalement pu se rassembler dans un buffet de Rivière-des-Prairies pour célébrer le Vendredi saint et Pâques, «deux des fêtes les plus importantes pour la communauté chrétienne», rappelle Félix Simon.

Jusqu’à la dernière minute, le pasteur ne savait pas s’il pourrait organiser une cérémonie.

«Les gens étaient tristes d’un côté, mais heureux de pouvoir se retrouver, dit-il. On ne les a pas laissés dans la rue.»

Bien que sa communauté ait perdu son lieu de culte, Félix Simon garde espoir pour la suite des choses.

Prier ensemble

«Le matériel est perdu, mais on a tous la santé, dit-il. On est en contact avec les inspecteurs, avec les assurances, et on attend encore des nouvelles.»

Selon lui, la plupart de ses fidèles sont venus célébrer au buffet Il Colosseo, à Rivière-des-Prairies, vendredi et dimanche, malgré le changement d’endroit à la dernière minute.

«C’est la seule place qu’on a réussi à trouver et où l’on pouvait se retrouver, tout le monde ensemble, dit Félix Simon. C’était bien pour prier ensemble.»

Il dit qu’il peine toujours à comprendre pourquoi des gens s’en sont pris au bâtiment qui existait depuis 25 ans.

Félix Simon et sa femme avaient encore de la difficulté à revenir sur les événements pendant la fin de semaine, tellement ils leur rappelaient de mauvais souvenirs.

Incendie criminel

Le SPVM indique de son côté que les responsables de l’incendie sont encore inconnus.

L’enquête des policiers avait permis de trouver des traces d’accélérant sur les lieux, avait indiqué au Journal le porte-parole du SPVM, Daniel Lacoursière.

«Il faut dire que c’est toujours un long processus lorsqu’il y a un incendie», avait-il ajouté.

La présence de deux foyers d’incendie distincts laissait croire aux autorités qu’il s’agissait bel et bien d’un acte criminel, avait dit à l’Agence QMI John Primiami, chef aux opérations du Service de sécurité incendie de Montréal.

Aucune menace

Félix Simon n’a toujours aucune idée de qui aurait pu faire une telle chose.

«Jamais on n’a eu de menaces, de vandalisme. Rien du tout ne laissait présager ça. On était même bien implantés dans le milieu», avait-il dit au Journal.