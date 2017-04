Propulsé par la publicité

La curiosité autour du tandem américain Marian Hill ne cesse de croître depuis que leur chanson Down a été utilisée dans une des dernières publicités d’Apple, en janvier dernier. La pièce, extrait de leur premier album Act One, est en pleine ascension sur les radios québécoises.

Au Québec, le groupe Groenland ainsi que la chanteuse Laurence Nerbonne ont aussi goûté à la visibilité d’Apple, lorsque la compagnie a sélectionné une de leurs chansons pour leur publicité.

C’est au tour de Marian Hill, et ça frappe fort jusqu’à présent: leur ­ritournelle Down vous dit sans ­doute quelque chose. Le groupe, qui s’est formé en 2013, était jusqu’à ­aujourd’hui méconnu. Mais en ­utilisant la chanson comme trame sonore de la publicité des AirPods, Apple a été un effet de levier pour le groupe, propulsant la pièce au sommet des palmarès... et sur le plateau de Jimmy Fallon.

En janvier, Down était la chanson la plus recherchée en Amérique sur l’application Shazam, devant Ed Sheeran et Bruno Mars. Depuis, le groupe suscite l’engouement de tous les mélomanes grâce à leur ­production de qualité et leur son sensuel. Mais qui sont-ils?

Se faire connaître sur le web

Marian Hill est un duo formé par le prolifique musicien Jeremy Lloyd et la chanteuse Samantha Gongol, deux artistes qui se connaissent ­depuis l’enfance. Lui a étudié en théâtre musical à l’Université de ­Yale, tandis qu’elle a étudié en ­business music à l’Université de New York.

Ils ont lancé un premier EP en 2013, Play, suivi d’un autre en 2015, intitulé Sway. Leur premier album complet a vu le jour le 24 juin 2016. Ils se sont fait connaître principa­lement sur le web avant de colla­borer avec Apple.

Influencé autant par Cole Porter qu’Ella Fitzgerald ou Kanye West, Marian Hill est un mélange de genres audacieux de blues, de jazz, de r’n’b, ponctué de quelques effets technos et surtout, de la voix ­mélodieuse et délicate de Samantha Gongol.

La musique de Marian Hill est ­sensuelle. Le groupe a même déjà décrit sa sonorité comme «sax-ual» puisque le duo fait souvent appel au saxophoniste Steve Davit.

En tournée

Preuve qu’ils sont voués à un ­succès international, Marian Hill a donné ses premiers spectacles de l’autre côté de l’océan, en France, l’automne dernier.

Jusqu’en juin, ils sillonnent la ­route des États-Unis. Aucune date n’est prévue chez nous pour l’instant, mais gageons que ça ne saurait tarder.