Stars et égéries

Leur beauté est reconnue, leur charisme, évident, et leur réputation, impeccable. Tour d’horizon de ces beautés naturelles dont le visage est associé à une marque prestigieuse.

Cate Blanchett Photo WENN.com L’actrice garde un souvenir impérissable de sa première rencontre avec Giorgio Armani, de qui elle a fait la connaissance en 2005 lors d’un essayage. «Il m’a tout de suite rendue à l’aise en s’accroupissant pour mesurer l’ourlet de ma robe. Ce grand homme était littéralement à mes pieds!» a-t-elle raconté au quotidien Women’s Wear Daily. C’est donc avec un immense bonheur que la star a accepté de devenir le visage du parfum «Sì», en 2013. «Cette collaboration avec Armani compte parmi les plus grands privilèges de ma carrière», a affirmé la star à WWD. Blanchett sera d’ailleurs en vedette dans la campagne publicitaire de la dernière-née des fragrances Armani, «Sì Rose Signature».

Karine Vanasse PHOTO GUY BEAUPRE

L’association entre Karine Vanasse et Marcelle se poursuit depuis maintenant plus de quatre ans. C’est à l’hiver 2013 que la comédienne avait annoncé dans nos pages avoir accepté d’être le visage de cette marque québécoise, qui célébrait alors ses 80 ans. «Marcelle a toujours été fidèle à ses valeurs de départ et ça me plaît. Pour moi, ces produits ont toujours été associés à la qualité, au fait de prendre soin de soi et au maquillage subtil. Je pense qu’avec Marcelle les gens achètent non pas du rêve, mais quelque chose de possible et qui est près d’eux.»

Kate Winslet Photo WENN.com La vedette de Titanic a accepté de s’associer avec Lancôme à une condition: que les photographes avec qui elle allait travailler fassent preuve de retenue en matière de retouches. «Je veux être cohérente avec ce que je dis, en privé comme en public, a-t-elle affirmé lors d’une entrevue avec Net-a-Porter. Je suis déconcertée quand je vois que certains ne pensent pas que les femmes deviennent plus belles en vieillissant. Avec l’âge vient l’assurance et la beauté émane de cette confiance en soi.» L’actrice de 41 ans travaille avec Lancôme depuis 2007.

Katy Perry Photo WENN.com

Covergirl aime s’associer avec des femmes de caractère qui mènent de front une vie bien remplie et une carrière spectaculaire. Il était donc tout naturel que la chanteuse se joigne aux égéries de l’entreprise en 2013. Non seulement les multiples changements de look de la star ont été mis en valeur dans de nombreuses campagnes publicitaires, mais la jeune femme a aussi sorti sa propre collection, Katy Kat, qui compte notamment des rouges à lèvres et des mascaras. «Je suis heureuse d’avoir lancé un rouge à lèvres noir et un mascara bleu à un prix abordable. Il est désormais possible d’expérimenter sans trop dépenser», a-t-elle fait valoir à une journaliste du site «Refinery29».

Charlize Theron Photo WENN.com La beauté de la Sud-Africaine est magnifiquement mise en valeur dans les publicités du parfum «J’adore», de Dior, qu’elle représente depuis 2004. «C’est un parfum complexe qui comporte une certaine dualité, mais qui est aussi très simple», a expliqué l’actrice lors d’une entrevue avec Vogue. «Les gens de chez Dior me répètent qu’ils m’ont embauchée parce qu’ils veulent célébrer mes qualités d’actrice. Ils me permettent d’exprimer une part de moi-même à travers les campagnes publicitaires».

Gwen Stefani Photo WENN.com

La chanteuse l’avoue d’emblée: elle a toujours été gaga de maquillage. «C’est un mode d’expression unique. Je suis passionnée par les produits de beauté et leur capacité à mettre en valeur l’individualité et la créativité de chacun», a déclaré la nouvelle ambassadrice mondiale de Revlon au lancement de la campagne Choose Love, qui prône un message de positivisme et d’amour. Celle qui a fait du rouge à lèvres écarlate sa marque de commerce a même confié à Women’s Wear Daily avoir déjà travaillé comme esthéticienne. «Je maquil­lais les gens. Je me souviens que ça les rendait heureux et plus confiants. Voilà ce que le maquillage peut faire!»