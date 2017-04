Trois courses, trois abandons

Après Sergio Perez, une semaine plus tôt en Chine, c’est au tour de Carlos Sainz Jr, de ruiner le parcours de Lance Stroll.

Le pilote québécois devra encore patienter avant de rallier l’arrivée d’un Grand Prix de F1, alors qu’il a été la victime innocente d’une manœuvre audacieuse de son rival espagnol, qui venait de quitter les puits de ravitaillement.

Les reprises vidéo donnent raison à Stroll. Ce dernier avait amorcé son virage quand, soudainement, sa Williams a été frappée de côté par la Toro Rosso.

«Stroll ne m’a jamais vu et s’est rabattu sur moi, comme si je n’avais jamais été là», a prétendu Sainz.

Le pilote de 18 ans, lui, avait un tout autre discours.

«Il pense que je ne l’ai pas aperçu, a répondu Stroll. Or, il se trompe. Je l’ai vu sortir des puits de ravitaillement, mais j’étais au moins 50 mètres devant lui dans la zone de freinage et j’avais déjà commencé à négocier le virage quand il est venu me harponner de côté. C’était ridicule de sa part.»

Sainz écope

Si les commissaires ont blanchi Stroll après visionnement de la séquence, ils ont jugé que Sainz était responsable de cet accident.

L’Espagnol sera d’ailleurs pénalisé de trois places sur la grille de départ du prochain Grand Prix prévu à Sotchi, en Russie, le 30 avril.

Stroll, contrairement à son habitude, a été peu volubile dans ses entrevues d’après-course. Avec raison.

«Il a plongé dans le virage au moment où j’effectuais le mien, a-t-il relaté. Je n’ai plus rien à dire, regardez les images pour le constater...»

L’impact a été suffisamment violent pour signifier son abandon, son troisième en trois courses depuis le début de sa carrière en F1.

La bonne nouvelle, c’est que Stroll a franchi le premier tour sans embûche, ce qui n’avait pas été le cas en Chine, même si le début de la course à Bahreïn ne lui a pas donné satisfaction. Il s’était élancé du 12e rang.

«J’ai connu un mauvais départ, ce qui m’a fait perdre deux positions dès le premier tour», a-t-il expliqué.

Puis, comme en Australie, sa combativité lui aura coûté un «plat» sur un de ses pneus.

Il sera le tout premier du peloton à s’arrêter dans les puits de ravitaillements, dès le neuvième tour. Mais ce sera de courte durée.

«La bonne nouvelle, a conclu Stroll, c’est qu’il reste encore beaucoup de courses pour me racheter.»