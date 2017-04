Un projet de livre audio pour X-Files

David Duchovny et Gillian Anderson reprendront leurs rôles de Fox Mulder et Dana Scully dans The X-Files: Cold Cases, un projet basé sur les romans graphiques de Joe Harris. Chris Carter, le créateur de X-Files, sera producteur et directeur créatif du projet.

L’histoire aura lieu entre le film de 2008, X-Files: Régénération, et la minisérie de six épisodes de 2016. On y expliquera pourquoi les agents ont repris leur ancien poste au Bureau d’investigation américain, le FBI. Le livre audio sera publié le 18 juillet, a annoncé Audible.

Pendant ce temps, les dirigeants de Fox Entertainment souhaitent ramener les agents Mulder et Scully au petit écran et prévoient une nouvelle saison de la série. «Nous aimerions évidemment faire une autre saison, a déclaré David Madden, président du studio, en août dernier. Les calendriers sont difficiles à mettre en place, mais nous travaillons dur et nous aimerions sortir une autre saison.»