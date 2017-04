Une centenaire pas comme les autres

Née il y a un siècle, femme toujours très dégourdie, Gemma Hamel s'avère une véritable force de la nature. Un phénomène dont je n'oublierai jamais la rencontre.

J'ai croisé cette «jeune centenaire» tout à fait par hasard, un soir où nous soulignions mon propre anniversaire. À sa table flottaient des ballons avec l'inscription: 100 ans. Le nombre en soi avait de quoi impressionner, mais il y avait plus.

On le sait, les centenaires iront croissants: ils étaient 1757 au pays en 2016, comparé à 718 en 2001, selon Statistique Canada. Mais nul ne souhaite se rendre là dans un état second. Et c'est là qu'impressionne Mme Hamel, qui est sans doute plus en forme que bien des jeunesses, comme on dit.

J'ai donc finalement rencontré ce petit bout de femme à la résidence où elle loge, à Sainte-Foy. Elle m'a confirmé ce que je soupçonnais: elle est d'une lucidité renversante et dotée d'une personnalité des plus attachantes. Et elle a tant de choses intéressantes à raconter, le tout teinté d'un sens de l'humour et de la répartie toujours aussi bien aiguisés.

Santé de fer

Fille de forgeron, Gemma Hamel a grandi à Québec, dans Sainte-Foy et Sillery. Ses parents ont eu 14 enfants, et en ont perdu neuf, tous décédés en bas âge. La mortalité infantile faisait des ravages à l'époque. Mais Gemma, elle, a hérité de la santé de fer de son père. Le secret de sa longévité? «Je n'en ai pas, répond-elle. Je n'ai jamais été malade.»

Du genre à porter des pantalons et à faire du ski dans les années 1920 – les filles revêtaient toutes des jupes à l'époque, c'était quasiment sacré –, Gemma Hamel ne s'en est jamais laissé imposer.

Rares étaient les femmes qui faisaient carrière à l'époque, mais Mme Hamel a travaillé comme secrétaire jusqu'à 68 ans. Elle a notamment œuvré pendant 18 ans auprès de René Chaloult, avocat et député de l'Union nationale qui a aussi siégé comme indépendant. «J'ai manqué deux jours de maladie en 18 ans», relate-t-elle avec fierté.

Des heures, elle en faisait, se souvient celle qui jouait parfois le rôle d'espionne dans les soirées politiques des adversaires. Elle garde de très bons souvenirs des campagnes électorales, des moments très riches en émotions.

Coqueluche des jeunes

Si elle ne s'est jamais mariée et n'a pas eu d'enfants, Mme Hamel n'en aime pas moins les jeunes. Coqueluche de ses petits-neveux et petites-nièces, «Mama» comme ils l'appellent, a toujours eu un lien privilégié avec eux. Elle les a même emmenés faire des voyages, à plus de 70 ans, dont un tour de la Gaspésie.

Cette escapade fait d'ailleurs partie des plus beaux souvenirs de famille de l'une de ses petites-nièces, Julie Bouré. «Chaque fois qu'on se voit, on se reparle quasiment tout le temps de ces voyages. Elle est tellement drôle qu'il nous est arrivé plein d'affaires cocasses», raconte Julie.

La centenaire suit encore les débats politiques à la télévision, même si ses yeux lui jouent désormais de vilains tours. Elle se serait intéressée aux ordinateurs, et aux téléphones intelligents «parce que ç’a l'air bien pratique», mais comme elle n'y voit presque plus clair, c'était impossible.

Le plus difficile, pour cette femme éprise de liberté, réside dans la perte d'indépendance et d'autonomie. Elle a abandonné la conduite automobile de son plein gré à 80 ans, par sagesse et non parce qu'elle n'était plus capable de conduire, précise la principale intéressée. Mais elle a toujours continué de marcher, et, il y a trois ans, elle faisait encore ses commissions et traversait à Place Laurier.

La solitude pèse aussi de plus en plus. Les murs, ça ne parle pas fort, dit celle qui est malgré tout bien entourée par sa famille. Mais voilà, ses amis sont tous décédés. «On ne pense pas qu'on est rendu si loin. Je n'y pense pas, et me semble que ça ne se peut pas», dit Gemma Hamel.

Si j'atteins un jour cet âge vénérable, en tout cas, c'est exactement comme elle que je veux être.