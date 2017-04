United Air Lines apporte d’autres changements à sa politique

Après l’augmenta­tion du montant offert aux passagers pour la cession de sièges, le transporteur aérien américain United Air Lines va dorénavant exiger de son équipage de réserver plus tôt leur vol.

L’information a été confirmée à CNN Money par un porte-parole de United qui a indiqué que les membres d’équipage voyageant sur des vols parmi les passagers devront désormais réserver leur siège au moins 60 minutes avant le départ.

Intervention musclée

Cette nouvelle révision de la politique intervient quelques jours après l’intervention musclée des forces de l’ordre auprès d’un passager d’un vol de la compagnie aérienne.

Dans des vidéos, devenues virales, on voit le passager blessé à la tête, un homme de 69 ans, en train de crier alors qu’il est traîné de force hors de l’avion dimanche dernier, à l’aéroport international O’Hare de Chicago.

L’incident est survenu alors que l’appareil était sur le point de partir pour Louisville, dans le Kentucky.

La cause de cette expulsion vient notamment de la pratique de la surréservation dans les compagnies, qui doit être revue.

Si les membres d’équipage avaient été obligés de s’enregistrer avant que les passagers n’embarquent, United aurait pu refuser l’accès à bord à un passager avant qu’il ne soit assis.

«Ce changement de politique garantit que des situations comme le vol 3411 ne se reproduisent plus. C’est une de nos premières mesures dans le processus d’une révision de nos politiques pour offrir un meilleur service client», a déclaré la porte-parole de l’Union, Maggie Schmerin, dans un communiqué.

Delta offrira 10 000 $ US

Par ailleurs, les clients du transporteur aérien américain Delta se verront dorénavant offrir près de 10 000 $ US pour céder leur siège sur un vol surréservé.

L’information a été confirmée à CNN Money par un porte-parole de Delta qui a souligné que les superviseurs pouvaient auparavant offrir jusqu’à 1350 $ US aux passagers pour résoudre des problèmes de surréservation et que depuis vendredi le montant de dédommagement maximal est de 9950 $ US. Les agents au comptoir sont également autorisés à offrir davantage aux clients pour qu’ils cèdent leur siège, soit 2000 $ US au lieu de 800 $ US.

United Air Lines a été beaucoup critiquée pour n’avoir pas offert davantage d’argent aux passagers pour qu’ils cèdent des sièges et aussi pour la façon dont toute cette affaire a été gérée.