Vivement les jeux de bataille à l’école

Entre les accusations de dictature des enseignantes par André Arthur, le financement des écoles privées et le manque de données du ministère de l’Éducation sur les élèves en difficulté, il y a eu une bonne nouvelle en éducation: le ministre pense permettre les jeux de bataille dans les garderies.

Il ne s’agit pas d’autoriser les règlements de compte entre enfants, mais bien d’encadrer un jeu qui, depuis des années, est interdit et qui est surtout important pour le développement de nos garçons. Ils apprennent ainsi leurs limites et celles des autres, et ils développent leur estime de soi. Une composante dont ils ont besoin pour faire dimi­nuer le taux de décrochage au secon­daire.

Tolérance zéro

À l’école, il y a une tolérance zéro pour les jeux de bataille parce que les enseignants craignent que les enfants se blessent. De plus, les directions ont peur que les parents poursuivent l’école. Cette crainte n’est pourtant pas justifiée. Selon les recherches, moins de 1 % des jeux de guerre se transforment en réelles agressions.

Ce sont pourtant 100 % des jeux qui sont interdits, alors qu’il est facile de reconnaître que les enfants s’amusent: ils vont sourire, ils seront plusieurs à jouer, il n’y a pas qu’un enfant attaqué, ils vont modérer aussi leurs coups et poursuivront leurs activités par la suite.

Encadrement des cours d’école

Dans le cadre de la stratégie pour la remise en forme, le gouvernement a annoncé que les récréations seraient plus encadrées pour permettre aux jeunes de bouger davantage. Cependant, cela risque de contraindre encore plus les jeux spontanés et d’empêcher les enfants de faire des jeux de bataille. À force de réglementer, nous avons oublié que certains apprentissages ne sont pas scolaires.

Ces jeux permettraient de diminuer la violence et les agressions à long terme. Pouvons-nous nous en passer? Je ne pense pas.