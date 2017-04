4 choses à savoir sur le nouvel album de Lorde

Alors qu’elle n’avait que 16 ans sur son premier album, Lorde est maintenant entrée dans l’âge adulte pour son deuxième disque. Sur sa page Facebook, l’artiste a mentionné que les paroles de son nouveau disque étaient «les meilleures que j’aie écrites de ma vie». Au New York Times, celle dont le vrai nom est Ella Marija Lani Yelich-O’Connor a mentionné que le disque comprendrait des émotions qu’elle a vécues après sa séparation d’avec son copain de longue date, James Lowe, en 2015. Il ne s’agira toutefois pas d’un «album de rupture», a-t-elle précisé, mais plutôt d’un disque sur les bons et mauvais côtés d’être seule.

Malgré de nouvelles émotions dans les paroles, Lorde n’a pas oublié son talent pour composer des morceaux pop accrocheurs. Sur Twitter, en janvier dernier, la jeune femme a écrit qu’elle trouvait que les albums pop étaient encore plus importants aujourd’hui, en ces temps difficiles. «Il y a quelque chose à propos des hauts et des bas de la pop méticuleuse. Des moments conçus pour toi, pour te faire ressentir ce dont tu as besoin. C’est plus important que jamais.»