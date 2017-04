DÉLISLE, Paul-Émile



Au CSSS Champlain, le 10 avril 2017 à l’âge de 93 ans, est décédé Paul-Émile Délisle, époux bien-aimée de feu Jeannette Godon.Il laisse dans le deuil ses enfants Pierre (Sylvie), Danielle (Jacques), Ronald (Colette) et Carole (Yvon Jr), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, sa belle-soeur Claire Godon, ainsi que d’autres parents et amis.Nous tenons à remercier les employés du 2AB au CSSS Champlain Verdun.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 3955, Côte-de-Liesse, angle Ste-Croix, Ville St-Laurent,le samedi 22 avril 2017 de 12h à 15h, suivi d'une liturgie de la Parole en la chapelle du complexe.