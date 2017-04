MARTIN, Benjamin



Le mercredi 12 avril 2017, à l’âge de 22 ans, est décédé à l’Ile-Perrot, Benjamin Martin, grand aventurier.Il laisse dans le deuil sa mère Nathalie Reid, son père Benoit Martin, sa soeur Rose-Laurence, son frère Eloi, ainsi que ses grands-parents Gilbert et Ghyslaine Martin, sa grand-mère Ginette Reid et de nombreux autres parents et amis.Benjamin sera exposé aux:le mardi 18 avril 2017, de 14h à 16h30 et de 19h à 21h30.