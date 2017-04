À la recherche de Zibanejad

NEW YORK | Mika Zibanejad a fait son mea-culpa. Si Chris Kreider agit comme un fantôme autant sur la glace que dans le vestiaire depuis le début de cette série contre le Canadien, Zibanejad a eu le courage de parler de son mauvais départ.

«Mais je sais ce que je peux faire, j’ai confiance en mes moyens, a-t-il poursuivi. C’est à moi de trouver une façon de redevenir un attaquant dangereux. Pour y arriver, je dois me servir de ma rapidité et mieux contrôler la rondelle. Je ne le fais pas depuis le début. Il y a peu d’espace sur la patinoire, mais ce n’est pas une excuse. Je souhaite repartir à zéro pour le quatrième match.»

Depuis le début de cette série, Zibanejad a récolté une seule passe. C’était à la toute fin du dernier match sur le but de Brady Skjei.

«Je n’ai pas besoin de me le faire dire que je n’en fais pas assez et j’imagine que c’est la même chose pour mes coéquipiers, a répliqué le Suédois. C’est l’évidence même que nous devons mieux jouer. Nous devons générer plus d’occasions de marquer. AV (Alain Vigneault) n’a pas besoin d’y aller d’un discours enflammé. Nous connaissons nos rôles au sein de l’équipe.»