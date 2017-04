Au printemps, chacun son sport, chacun son style

L’hiver est synonyme du temps des résolutions et de la remise en forme. Aujourd’hui, à l’approche de l’été, c’est le temps de trouver un sport qui nous plaît et d’y tenir bon, car les beaux jours nous incitent à bouger davantage.

Je vous ai donc préparé une liste de cinq magasins à visiter et à découvrir, selon votre activité préférée, question de vous équiper adéquatement. Croyez-moi, les beaux vêtements de sport donnent vraiment le goût de dépenser des calories. Ce printemps, chacun son sport, chacun son style!

La course dans tous ses angles chez Sportium Photo: Courtoisie

La boutique Sportium est le nirvana de l’active wear. On y trouve de tout, tout, tout pour tous les sports. Que vous soyez un marathonien ou un adepte de l’athlétisme comme moi, vous trouverez une panoplie de griffes connues pour répondre aux besoins du coureur. Premièrement, Sportium propose plusieurs types d’espadrilles tels que Nike, New Balance ou encore Adidas, qui épouseront le pied dans toutes les conditions. Puis, on peut aussi y dénicher le soutien-gorge intelligent OMbra connecté au téléphone intelligent pour y calculer la fréquence cardiaque, la respiration, la fatigue et la distance. À vos marques, prêts, partez!

*Dans tous les magasins Sportium

Activités nautiques chez Lolë Photo: Courtoisie

La marque Lolë est spécialisée dans les vêtements pour la pratique de yoga, mais saviez-vous qu’on y trouve des pièces pour les sports nautiques? Je suis tombée sur le charme du nouveau legging «Cayo» conçu pour jouer dans l’eau avec son tissu nautique. Ce pantalon est confortable sous l’eau et sèche rapidement au soleil, comme un maillot de bain. Vous pourrez donc exercer le SUP yoga et tomber dans l’eau, sans aucun souci.

*Dans tous les magasins Lolë

Exercices à la salle de gym chez Hyba Photo: Courtoisie

Reitmans et sa ligne de tenues de sport Hyba est simplement idéale pour les exercices en salle de gym. D’abord, il y a une variété incroyable de soutiens-gorges pour différents types de soutien. J’aime bien le style avec un zip frontal qui tient en place la poitrine sur le tapis roulant. De plus, le tissu est respirant et les bretelles ajustables. Jetez également un coup d’œil sur le short performant et le legging taille haute, parfait pour les squats et les exercices de musculation.

*Boutiques Hyba au Carrefour Galeries d’Anjou et Carrefour Laval et dans les magasins Reitmans

La danse chez GapFit/ Sculpt Photo: Courtoisie

Ce printemps, Gap lance la collection GapFit et la gamme Sculpt avec la campagne «Make your move» mettant en vedette la chorégraphe de stars Tanisha Scott. Pour ceux et celles qui aiment la danse, les cours de zumba, les cours d’aérobie ou encore des ateliers de hip-hop-cardio, GapFit met sur le marché des leggings et des capris taille haute, avec technologie d’opacité et de compression qui épousent les formes, apportent un maintien et qui refaçonnent le corps instantanément. C’est le confort absolu, même durant les pas de danse les plus intenses. *Dans tous les magasins Gap

La vie de tous les jours et la marche chez New Balance Photo: Courtoisie

New Balance nous surprend ce printemps en sortant une collection mode de vie. Pour les longues marches jusqu’au bureau ou pour un confort absolu à la maison, la marque offre plusieurs morceaux passant par le petit manteau, au pantalon évasé, à la tunique et aux espadrilles de type «street style». Pour commencer tout en douceur vos initiatives vers un mode de vie plus actif; New Balance, c’est le choix!

*Dans tous les magasins Sports Expert, La Baie, Sportium et autres boutiques sportives