BOISVERT (née Plourde)

Madeleine



À Laval, le 14 avril, à l’âge de 94 ans, est décédée Mme Madeleine Plourde, épouse de feu M. Gérard Boisvert, mère de feu Marcel.Elle laisse dans le deuil sa fille Louise, son fils Daniel (Reine), ses petits-enfants Simon et Alexandra, une arrière-petite-fille Alicya, ses neveux et nièces, cousins, cousines, parents et amis.Elle sera exposée au complexe:le lundi 17 avril dès 14h; une liturgie de la Parole sera célébrée à 18h30 au même endroit.