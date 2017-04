En ce moment-même, des gens embrassent une voiture dans le but de la gagner

À Austin, au Texas, une vingtaine de personnes ont volontairement embrassé une voiture dans le but de la gagner.

Organisé par une station de radio locale, un concours mettant en vedette une Kia Optima flambant neuve est diffusé en direct en ce moment-même sur Facebook. Le but est bien simple. Les participants doivent garder leurs lèvres le plus longtemps possible sur une voiture. Celui ou celle qui endurera l’épreuve le plus longtemps repartira avec la bagnole.

Le concours dure depuis 8h ce matin, heure du Texas. Et il ne semble pas sur le point de se terminer.

Voyez la vidéo en direct juste ici:

Et pour les archives, voici une autre vidéo en direct diffusée plus tôt ce matin: