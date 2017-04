Enfin une performance de 60 minutes

NEW YORK | Claude Julien n’était pas prêt à parler d’une performance parfaite après cette belle victoire des siens. Mais il avait bien des raisons de se réjouir.

«On n’a pas été parfaits, mais on a livré une performance digne d’un bon match à l’étranger», a-t-il dit.

«On a accompli beaucoup de bonnes choses, autant offensivement que défensivement. On a limité les Rangers à 12 tirs au but au cours des deux premières périodes.

«Ce que j’ai aimé surtout, c’est qu’on a bien joué durant 60 minutes, ce dont on avait bien besoin.»

C’est une chose qu’on n’a effectivement pas vue souvent de la part de cette équipe.

L’attaque massive débloque

Autre fait important, l’attaque massive a marqué deux fois en trois avantages ­numériques.

«On avait eu de bonnes occasions de marquer en supériorité dans les deux premiers matchs, mais on avait été incapables de trouver le fond du filet», a continué Julien.

«Mais ce soir (hier), nos unités spéciales ont bien joué dans les deux sens. On a obtenu une solide performance de tous nos joueurs.

«Par contre, on ne doit pas s’emballer avec notre performance. On doit garder en tête que les Rangers vont apporter des ­ajustements en vue du prochain match. Ce sera à nous de rester au sommet de notre jeu.»

L’importance de weber

Julien ne s’est pas fait prier, par ailleurs, pour rendre hommage à Shea Weber, qui s’impose par son leadership et sa présence physique depuis le début de la série.

«C’est un bon leader tant sur la glace que dans le vestiaire», l’a-t-il encensé.

«Plus les matchs sont importants, plus il est capable d’élever son niveau de jeu.»

Enfin, Julien n’a pas nié que la victoire à l’arraché de vendredi soir au Centre Bell avait eu un effet d’entraînement sur sa troupe.

«Il n’y a aucun doute que ça nous a aidés», a-t-il dit.

«Par contre, on croit en nos moyens. On sait que si on joue comme on en est capable, on se donne la chance de gagner.»

Quatrième round mardi soir.