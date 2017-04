Hamilton entrevoit une lutte serrée avec Vettel

Lewis Hamilton ne blâme que lui-même pour la première place concédée au pilote de Ferrari Sebastian Vettel au Grand Prix de Bahreïn de dimanche.

Hamilton, deuxième sur la grille, a perdu un rang au départ et a reçu une pénalité de cinq secondes plus tard dans la course pour avoir retardé Daniel ­Ricciardo, de Red Bull, dans les puits alors que le Britannique de Mercedes attendait que son coéquipier Valtteri ­Bottas sorte du paddock.

«Après toutes ces années, la douleur n’a pas disparu de mon cœur quand je ne gagne pas, a déclaré le triple champion du monde dans un article publié sur le site officiel de la Formule 1, lundi. Terminer deuxième, ce n’est pas la raison pour laquelle nous courons.

«Je me suis bien battu et me sentais bien sur le podium, mais j’ai perdu deux dixièmes de seconde aux virages 10 et 11 parce que mon système de réduction de la traînée ne s’est pas mis en marche et j’ai perdu un dixième dans le dernier virage lors des qualifications; j’aurais ­facilement pu décrocher la pole.»

Retard de sept points

Victorieux à deux reprises depuis le début de la saison, au Grand Prix ­d’Australie et à Bahreïn, Vettel (68 points) dispose d’une avance de sept points sur Hamilton, gagnant entre-temps en Chine. L’Anglais a les rênes de l’écurie Mercedes depuis le départ à la retraite de son ex-coéquipier et rival, le champion en titre allemand Nico ­Rosberg.

«Ultimement, ces affrontements serrés avec Vettel auront lieu toute l’année, a constaté Hamilton. Je pense que c’est excitant et cela signifie que nous devrons ­offrir des performances optimales.»

La prochaine épreuve du championnat de F1 aura lieu le 30 avril à Sotchi, en Russie.