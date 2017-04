Ils ont le CH dans la peau

Tatouages, décorations, rassemblements, superstitions... les fans du Canadien sont prêts à tout pour soutenir leur équipe en ce début de séries éliminatoires.

«Le Canadien c’est ma vie, ma religion. Le bleu blanc rouge coule dans mes veines et jamais je ne manque un match. Je suis une vraie de vraie passionnée», raconte la fan de 36 ans, Chantal Dubé.

La Montréalaise a eu la piqûre toute jeune alors que son père l’amenait jouer au hockey sur le lac. Depuis, la fièvre n’a jamais cessé. Surtout en cette période de séries éliminatoires. Bien que son salon porte les couleurs du CH à longueur d’année, l’effervescence est à son comble lors de la grande danse printanière, dit-elle.

«Les murs sont bleu blanc rouge, j’ai plusieurs chandails, des photos, des rondelles, des bagues, des livres, puis des articles de collections. Durant les séries, je porte mon chandail à tous les matchs», dit celle qui s’occupe aussi de plusieurs pages dédiées aux fans du Canadien sur Facebook.

Une religion

De son côté, Brandon Fontana, 28 ans, prend les séries éliminatoires encore plus au sérieux. Depuis près de 10 ans, ils sont une dizaine d’amis à se rassembler à tous les matchs de séries, d’une manière presque religieuse, et respectent des règles superstitieuses pour assurer la victoire du Tricolore.

«Si on gagne un match, on garde les mêmes places assises lors du prochain match, on porte le même linge, on mange exactement la même chose», dit-il.

Ils ont regardé la première partie contre les Rangers chez l’un des amis du groupe dans les Laurentides.

«Comme on a perdu, c’est sûr qu’on ne retournera pas là», dit-il, avec sérieux. Maintenant ça se passe dans mon man cave. Puis à date ça marche», dit-il.

Le groupe mangera donc de la pizza au fromage pour la partie ce soir, comme ils l’ont fait dimanche. «Et comme vendredi passé», lance Brandon, qui flirte aussi avec l’idée de se faire tatouer le logo du CH.

Le Tricolore, qui mène la série contre les Rangers 2 à 1, affrontera ses rivaux à New York mardi soir.