Jean-François Gosselin veut gagner la mairie

L’information circulait depuis un moment et j’ai pu me la faire confirmer de source sûre. L’ancien député adéquiste du comté Jean-Lesage, Jean-François Gosselin, songe sérieusement à se lancer dans la course à la mairie de Québec.

Son objectif est clair. Gagner l’élection municipale de novembre contre Régis Labeaume. Un nouveau parti municipal pourrait d’ailleurs être créé sous peu.

Battre le maire sortant aurait paru totalement impossible il y a quelques semaines à peine. Cela est peut-être jouable aujourd’hui avec toute la grogne entourant le projet de Service rapide par bus, un dossier qui devient de plus en plus émotif.

Jamais en dix ans le maire Labeau­me n’a paru aussi déconnecté des citoyens, surtout ceux de la banlieue.

TROISIÈME LIEN

Gosselin, qui serait en train de terminer sa réflexion, ne se présenterait pas uniquement pour s’opposer au SRB, mais aussi pour promouvoir le projet de troisième lien entre Québec et la Rive-Sud.

Celui qui s’était aussi présenté sous la bannière libérale en 2012 contre Éric Caire dans le comté de La Peltrie dirige aujourd’hui une entrepri­se qui emploie une soixantaine de person­nes. Homme d’affaires, père de famil­le au début de la quarantai­ne, scolarisé aux États-Unis, Gosselin pourrait certainement remplir un certain vide politique.

Il y a actuellement une tonne de citoyens qui ne se retrouvent ni dans le discours du maire Labeaume ni dans celui d’Anne Guérette. Surtout en matière de transports, un enjeu qui se dessine comme LE sujet de la prochaine campagne électorale municipale.

L’arrivée d’un candidat un peu plus à droite va réjouir bien du monde.

MAIRE POPULAIRE

Sans rien enlever aux qualités de Jean-François Gosselin, une question demeure: les électeurs de Québec sont-ils prêts à montrer la porte au maire sortant?

Là-dessus, souvenons-nous que Régis Labeaume a prouvé lui même lors de sa première élection, en 2007, que les choses peuvent changer vraiment rapidement en politique.