Le destin des dangereux établit un record au box-office

La franchise Rapides et dangereux ne s’essouffle pas. À son premier week-end en salles, le huitième film de la série, Le destin des dangereux, a tout fracassé au box-office. Le long-métrage a amassé des recettes records de 532 millions de dollars US à l’échel­le de la planète. Le film a profité d’un lancement simulta­né en Chine, où il a enregistré 192,1 millions $ US aux guichets dans ce pays uniquement. Avec ces chiffres, Le destin des dangereux a dépassé les recettes de Star Wars: Épisode VII – Le réveil de la force, qui avait amassé 529 millions $ US au box-office. Les huit films de la franchise Rapides et dangereux ont amassé près de 4,5 milliards $ en salles.