Les Bee Gees et Céline Dion attirent 10 millions d’Américains

Pas moins de 10,3 millions d’Américains ont regardé le concert hommage aux Bee Gees auquel participait Céline Dion dimanche soir.

Intitulé Stayin’ Alive : A Grammy Salute, ce rendez-vous spécial diffusé à CBS s’est hissé au sommet des émissions les plus regardées du week-end aux États-Unis chez les généralistes, selon les données de Nielsen.

Céline Dion a offert la prestation la plus émouvante du spectacle-événement en chantant Immortality, une pièce que Maurice, Robin et Barry Gibb lui avaient écrite pour son album de 1998, Let’s Talk About Love.

Avant de pousser sa première note, la star a indiqué qu’elle dédiait le morceau à René Angélil et son frère Daniel Dion, tous deux décédés en janvier 2016, ainsi qu’à Maurice et Robin Gibb, qui ont également rendu l’âme depuis leur collaboration.

Seul membre survivant des Bee Gees, Barry Gibb a écouté le numéro de Céline Dion avec émotion. Cette dernière a d’ailleurs conclu son tour de chant en descendant le rejoindre au parterre. Les deux se sont ensuite étreints chaleureusement sous les applaudissements du public du Microsoft Theater de Los Angeles.