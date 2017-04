Les T-shirts à message ont la cote cette saison

La saison printemps-été 2017 permettra aux hommes et aux femmes de faire passer un message grâce à leur look, qu’il s’agisse d’un slogan, d’une expression détournée ou simplement d’une inscription fun et décalée.

Amorcée depuis plusieurs saisons déjà, la tendance s’est amplifiée sur les podiums, dans un premier temps, en réaction aux élections américaines et à certaines mesures prises par l’actuel président des États-Unis Donald Trump, puis chez les créateurs et grandes enseignes.

Premières à avoir adopté ce look engagé, les mannequins et blogueuses mode s’illustrent en nombre avec le désormais célèbre T-shirt «WE SHOULD ALL BE FEMINISTS» de la maison Dior. Prabal Gurung s’est également engagé avec une série de T-shirts du même genre lors de son défilé automne-hiver 2017 : «I’m an immigrant», «Love is the resistance», ou encore «R.E.S.P.E.C.T». Tous d’ores et déjà disponibles.

Humoristiques

Les marques, créateurs et enseignes, se mettent tous à l’heure du T-shirt à message, ou T-shirt slogan, mais ne surfent pas pour autant sur la tendance de l’inscription engagée. D’une façon générale, la saison sera plutôt placée sous le signe de l’humour ou des expressions revisitées.