Quand Dieu règnera enfin sur terre

On voit ce qui se passe dans le monde et on se sent impuissant devant autant d’injustice, de meurtres gratuits, de cataclysmes, de sexualité à outrance, de recherche de plaisirs matériels, de guerres et de corruptions. Les gouvernements nous trompent, les familles et les couples éclatent, et pendant ce temps-là, les jeunes sont rivés à leur tablette. Et que dire des avortements, de la violence conjugale, des suicides, de l’alcoolisme et de la maltraitance envers les enfants?

De quoi se demander comment l’être humain est fait pour en arriver à de telles extrémités? Même si tout le monde est loin d’être prêt à l’entendre, je vous le dis quand même : il y a une solution à cela. Et cette solution, c’est : DIEU. À force de refuser de l’entendre et de ne pas en faire de cas, voyez où ce rejet de l’Être suprême nous a menés?

Malgré ce que plusieurs en pensent : le ciel, le purgatoire et l’enfer existent bel et bien. Même si le très rusé Satan a réussi à faire croire au monde entier qu’il n’existait pas, il existe lui aussi. Pour moi et de nombreux autres, les anges existent aussi. Et bien s’ils existent, force nous est d’en conclure qu’il y a de bons anges comme des mauvais.

Nous vivons présentement le dernier livre de la Bible : L’Apocalypse. Ouvrez vos yeux, car le malin nous veut tous en enfer et fera tout en son possible pour nous y entraîner. Il faut laver nos péchés pour être prêt au grand retour de Jésus-Christ lors de son deuxième passage sur terre en vue de nous sauver.

Ça a fait 25 ans en février que je me suis convertie et cela a tellement changé de chose dans ma vie que malgré ma grande pauvreté je suis si riche intérieurement que je fais l’envie de tous ceux qui me côtoient.

Jacynthe Desforges

Même si je suis agnostique, j’ai du respect pour les gens qui trouvent dans la foi, une réponse à leur questionnement existentiel. Mais vu la teneur du document polycopié accompagnant votre lettre, je me demande si vous n’êtes pas en train de vous bercer d’illusions. Dans la religion catholique, le Christ est déjà venu sur terre pour sauver le monde. Et quand on regarde ce que ça a donné, peut-on avoir envie d’y croire de nouveau?