Quand donner au suivant se complique...

Ce matin, j’ai dû relire cette histoire deux fois plutôt qu'une tellement je n’en croyais pas mes yeux.

Selon le Journal, «un libraire qui a appris à lire à l’âge de 21 ans possède maintenant 100 000 livres qu’il veut donner dans les écoles, les organismes communautaires et les prisons. Frédéric Fortin exploite des librairies de livres usagés à Belœil et à Saint-Hyacinthe, en Montérégie.

Il s’est rapidement retrouvé encombré par des milliers de boîtes de livres. «Il y en avait partout, dans ma cuisine, mon sous-sol, mon cabanon. Ma blonde capotait», a expliqué l’homme de 37 ans. (...) Ses 100 000 livres représentent environ la moitié de tous les livres disponibles dans les deux bibliothèques publiques de Saint-Hyacinthe.»

Wow! Désolée pour le manque d’élégance de l’expression, mais c’est le seul mot qui m’est venu à l'esprit en relisant l’article. Voilà une personne qui cherche vraiment à donner au suivant.

«Donner» dans le plein sens du terme. Comme dans offrir ce véritable cadeau qu’est le bonheur de lire, d’élargir ses horizons, de découvrir d’autres mondes et de nouveaux auteurs.

Or, M. Fortin semble avoir beaucoup de difficulté à pouvoir même donner au suivant comme il le souhaite pourtant. En fait, il veut donner aux suivants et aux suivantes.

***

Citons à nouveau l’article :

«J’appelle dans des écoles et des commissions scolaires, puis on me dit que la loi oblige l’achat de livres neufs. Je le sais bien. Mais moi, je veux les leur donner, pas les leur vendre», s’est exclamé le libraire qui demande seulement que les écoles viennent chercher les livres, qui sont déjà bien classés. (...) «Je ne leur dis pas “c’est moi qui choisis ce que je vous donne”, je leur dis “venez choisir les livres qui vous enchantent, qui vous parlent”», a ajouté le libraire, les yeux pétillants.»

Attendez une minute. «J’appelle dans des écoles et des commissions scolaires, puis on me dit que la loi oblige l’achat de livres neufs.» Ce passage-là, j’avoue que je l’ai relu trois fois tellement ça me semblait farfelu.

Si une telle chose s’avère, ce serait complètement fou, non?

Comment des autorités publiques pourraient-elles se priver de livres dont elles ont besoin et qui, dans ce cas-ci, ne coûteraient rien au trésor public? Austérité ou pas austérité, ça ne tient pas debout.

***

Je viens d’une famille ouvrière où dès le début de mon adolescence et jusqu’à l’université, la majeure partie de mon «argent de poche», puis de l'argent gagné dans mes emplois d’étudiante, allait à l’achat de livres.

Ces livres ont nourri mon esprit, mon imagination et ma culture personnelle.

Au fil des ans, ces milliers de livres que j’ai accumulés servaient à mes études, mais ils comprenaient aussi des romans, des bandes dessinées, des essais, des livres sur la Rome antique, les tsars de Russie, la montée de l’Union soviétique, les familles royales d’Europe, l’histoire française, britannique et américaine, sur l’industrialisation, la guerre froide, l’Holocauste, Israël, le Moyen-Orient et bien sûr, il va sans dire, sur le Québec et le Canada. Et j’en passe.

Depuis, j’en ai donné des centaines. Et j’en donne encore. À des amis, des organismes communautaires, des centres d’études spécialisées et même à l’université. Parfois, j’en laisse aussi dans une boîte sur le trottoir ou dans un parc avec la mention «à donner».

À chaque fois, ce simple geste de partage me donne en retour le bonheur de penser que quelqu’un, quelque part, découvre à son tour ce qu'il voudra bien y découvrir.

Que quelqu’un quelque part apprendra à poser le même geste un jour.

Que quelqu’un quelque part aura accès, gratuitement, à la lecture. Soit par le truchement d’une bibliothèque, soit parce qu’il l’aura reçu comme cadeau ou comme don.

Alors, Monsieur Fortin, je vous comprends tellement!

Ce que l’on comprend moins est que le cadeau de livres usagés ne soit pas accueilli à bras ouverts dans les écoles.

Or, sous toutes réserves, sur le site web du ministère de la Culture et des communications, on peut lire que «les livres d'occasion peuvent être acquis par les acheteurs institutionnels (N.B. Ce qui comprend les commissions scolaires) auprès d'un commerçant en semblables matières même si ce dernier n'est pas titulaire d'un agrément ou admissible à l'agrément.»

Si tel était le cas, serait-ce alors le fait que les livres de M. Fortin sont gratuits qui pose problème?

Si oui, peut-être pourrait-il les vendre pour la somme symbolique de 0,25$ chacun et redonner cet argent à des œuvres charitables?

Quel que soit la solution, que ce soit celle-ci ou une autre, il en existe sûrement une.

Il s’agit seulement de la trouver pour «donner aux suivants»...