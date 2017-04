Quand le désir sexuel est sans limite

Je voudrais faire une suite à la lettre titrée « Le désir des femmes » dans laquelle une jeune femme de 35 ans vous expliquait à quel point elle se sentait différente des autres femmes en ce que son désir pour le sexe était insatiable et faisait peur à beaucoup d’hommes. Je voudrais dire à cette personne qu’elle souffre d’une très grave maladie qu’on pourrait quasiment apparenter à l’alcoolisme. Cette maladie s’appelle : la nymphomanie.

Pour avoir déjà connu une femme qui en était affectée, je vous dirais que ces personnes sont perpétuellement en manque de sexe. Deux, trois, quatre et même quinze relations par jour, et souvent, ça ne les satisfait même pas. Mais par une approche thérapeutique avec un/une sexologue, elle pourrait apprendre à contrôler ses pulsions. En tout cas, c’est ce que personnellement je lui recommanderais.

D.H.

Il se peut que votre évaluation soit la bonne, même si j’en doute, car la limite à partir de laquelle on parle d’hypersexualité est sujette à débat, et cette personne ne me semblait quand même pas vivre une obsession vis-à-vis du sexe. Une chose est certaine, c’est qu’une évaluation avec un spécialiste lui permettrait de valider sa perception d’elle-même, et soit de prendre les moyens pour changer, ou encore de s’accepter telle qu’elle est.